سامح سليم وموريس موجيشا ينضمان لعضوية لجان تحكيم مهرجان الأقصر

انضم مدير التصوير، سامح سليم، لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل، بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الحادية عشرة، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبلة 4 مارس، بقاعة المؤتمرات بمحافظ الأقصر.

جاء انضمام «سليم» بعد اعتذار المخرج يسري نصر الله، بسبب انشغاله بتصوير أحد الأعمال السينمائية، وبذلك ستتكون لجنة التحكيم في هذه المسابقة، مكونة من: المخرج موسى توريه من السنغال، والمخرجة أبولين تراوري من بروكينا فاسو، والناقد كمال بن وناس من تونس، والنجم العالمي جيمي جان لوي من هاييتي.

تفاصيل الأفلام المصرية المُشاركة في مهرجان الأقصر

ويشارك في تلك المسابقة 10 أفلام تتنافس على جوائز الدورة الـ11، وهي:

- الفيلم المصري «2 ميدان طلعت حرب» للمخرج مجدى أحمد علي.

- فيلم «حبيبة»، إخراج حسن بن جالون، من المغرب.

- فيلم «زوجة حفار القبور» إخراج خضار أحمد من الصومال.

- فيلم «الاتفاق» إخراج ليا مالي وفرانك تييري من الكاميرون.

- فيلم «أرجو» إخراج عمر بالقاسم من الجزائر.

- فيلم «مسعود» إخراج ايمانويل روتوبام من بوركينا فاسو.

- فيلم «ابتعد» إخراج ستانلى اوكيهواري من نيجيريا.

- فيلم «ماريا كريستو» إخراج بول اس ويلو من زامبيا.

- فيلم «توالت افريقيا العام» إخراج كوفي اوفوسو يبوا من غانا.

من هو سامح سليم؟

مدير التصوير سامح سليم تخرج من معهد السينما عام 1984، وعمل مساعد مصور مع مدير التصوير سعيد الشيمي، وذلك في عالم التصوير تحت الماء، ثم قام بتصوير أكثر من 50 عملاً بين السينما والتلفزيون، مثل فيلم «عسل أسود، الديلر، وفيلم ساعة ونص»، وحصل على جوائز متعددة عن تصوير أفلام «تيتو، عمارة يعقوبيان»، وشارك كعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات ، كما نال مؤخرا من المركز الكاثوليكي للسينما جائزة الإبداع الفني.

كما انضم للجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل الفنان الأوغندي موريس موجيشا، بديلا لفيبي كيورا في مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل، وموريس موجيشا هو ممثل ومخرج ومصور سينمائي مواليد عام 1978، وأنتج موجيشا وأخرج أفلام مثل الخوف يعلم اسمي (2019) وأكثر من 50 إعلانًا تلفزيونيًا، كما عمل أيضًا مع منظمات كبرى بها مثل البنك الدولي الذي أنتج له فيلمًا وثائقيًا.

الأقصر للسينما الإفريقية، سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي والبنك الأهلي المصري وشركة أوراسكوم .