السيطرة على حريق بمنطقة زراعية في الإسماعيلية دون إصابات 

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل نشب في إحدى المناطق الزراعية قرب المدينة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في منطقة من «الهيش والبحوث» بعزبة الحلوس التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

انتقال سيارات الإطفاء

ووجه مدير أمن الإسماعيلية إدارة الحماية المدنية بالانتقال إلى مكان الحريق وسرعة السيطرة عليه.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة اللواء خالد كامل، بـ 10 سيارات إطفاء لمكان الحريق، ونجحت في التعامل معه، والسيطرة عليه خلال 3 ساعات متواصلة من العمل.

ونجح رجال الإطفاء في فصل مكان اشتعال النيران عن باقي الأماكن؛ بسبب اتساع رقعة الأرض ووجود كميات كبيرة من البوص والهيش في المنطقة، والتي تساعد على الاشتعال.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف لمكان الحادث، لحين الانتهاء من أعمال السيطرة على الحريق.

ولم يتم نقل أي مصابين لابتعاد مكان الحريق عن منازل المواطنين بعزبة الحلوس.

الأهالي: حريق متكرر

وقال محمد السيد، أحد أهالي عزبة الحلوس، أن المنطقة تعتبر بركة مياه وتضم كميات كبيرة من البوص والهيش، مشيرا إلى أن الحادث ليس الأول من نوعه.

وتابع السيد، في حديث مع «الوطن»، أن هذا الحريق يتكرر على فترات، لكن هذه المرة، كان الحريق كبيرًا وسيارات الإطفاء وصلت في وقت سريع؛ بسبب كثافة الدخان في المنطقة.