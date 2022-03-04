جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي التكميلي 2022 «عربي ولغات» بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي التكميلي 2022 عام «عربي ولغات» للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان نصف العام بعذر مقبول، وفق الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الامتحانات التكميلية والتي ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي التكميلي 2022 عام «عربي ولغات»

- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الدينية يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة المهارات المهنية يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الـ«ict» يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

تدريب الطلاب على نمط أسئلة موضوعية تركز على الفهم

ونبهت المديرية على جميع الإدارات التعليمية، في خطاب لها، بضرورة الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، وفق المواصفات الفنية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وفي سياق منفصل، أكد أشرف سلومة، مدير المديرية، لـ«الوطن»، أنه تم تدريب الطلاب بشكل جيد على نمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، بجانب توجيههم للاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.