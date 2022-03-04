عاجل.. وزير التعليم يرد على عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا: جدل لا جدوى منه

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا وتصحيحها يدويا، قائلا: «تتوالى الشائعات والاستنتاجات والتأويلات في كل شيء يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، ما يسبب بلبلة الطلاب وأولياء الأمور قد تعبنا من تكرار أن الوزارة فقط سوف تعلن أي تفاصيل مهمة في هذا الشأن».

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن الأمور أبسط من ذلك بكثير لأن كل المطلوب من الطلاب التحضير الجيد على أساس فهم نواتج التعلم وبالاستعانة بقنوات «مدرستنا 3» و«حصص مصر» والبث المباشر ومنصات ﺑﻨﻚ المعرفة، مؤكدا أنه لا علاقة للتحضير الجيد بما إذا كان الامتحان ورقيا أم إلكترونيا ولا علاقة له بشكل التصحيح بأي شكل من الأشكال، مشددا على الامتناع عن مثل هذا الجدل الذي لا جدوى منه على الإطلاق.

شوقي: النسخة الرقمية لبرنامج العلوم تحقق للطالب مزايا متنوعة

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النسخة الرقمية لبرنامج العلوم الـ«Science_Techbook» تحقق للطالب مزايا متنوعة، خاصة للطلاب الذين يحبون مشاهدة الفيديوهات التعليمية والاستمتاع بقراءة النص حتى يكتسبوا معلومات ويكتشفوا ويعرفوا أكثر عن العالم من حواليهم، موضحاً أنها توفر للطلاب كل سبل التعلم وبأفضل أشكالها.

وأوضح «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن النسخة الرقمية لبرنامج العلوم الـ«Science_Tech» تتيح للطالب مشاهدة فيديوهات عن عالم البطاريق باللغة العربية والإنجليزية، مؤكدا أنه تتوفر من هذه الفيديوهات نسخة مكتوبة تمنح الطالب فرصة أثناء قراءة النص بتظليل المهم بالنسبة له ويدون الملاحظات.

توفير قاموس المصطلحات العلمية المتاح لكل الطلاب

ونوه الدكتور طارق شوقي إلى أنه تتوفر مع النسخة الرقمية لبرنامج العلوم الـ«Science_Tech» قاموس المصطلحات العلمية المتاح لكل الطلاب ويظهر بلون مختلف بمجرد الضغط عليها وتقدم شرحاً مبسطاً ومثالا توضيحيا يساعد في عملية الفهم ولمزيد من الخصائص اضغط على رابط بنك المعرفة المصري.