موقف المشروع والتدريبات المهنية من امتحانات الدبلومات.. اعرف التفاصيل

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مجموع المواد أو المادة ذات الفروع تعامل معاملة المادة الدراسية الواحدة عند تقرير حق الطالب في دخول امتحان الدور الثاني وإذا رسب الطالب في إحدى مواد التدريبات المهنية تعتبر هذه المادة إحدى المادتين التي يسمح للطالب بأداء امتحان الدور الثاني فيها بالتعليم الصناعي والتجاري.

الامتحان في نفس موضوع الدور الأول

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه إذا كان للطالب حق دخول الدور الثاني في مادة المشروع في التعليم الصناعي «نظام السنوات الخمس» يكون امتحانه في نفس موضوع الدور الأول وله حق التعديل بما يراه على أن يتقدم بالمشروع المعدل إلى لجنة سير الامتحان مباشرة.

احتساب درجة أعمال السنة التي حصل عليها الطالب في نفس عام التقدم للدورين

وأوضحت أنه إذا اختار الطالب مادة أو مادتين من المواد الناجح فيها لتكملة المجموع فلا يضار بحصوله في الدور الثاني على أقل من درجة الدور الأول وتحسب له الدرجة الأكبر وتعامل المادة ذات الأجزاء «نظري وعملي ومعمل» معاملة المادة الأساسية الواحدة عند تقرير حق الطالب في دخول امتحان الدور الثاني بالتعليم الصناعي ويشترط حضور الطالب المعمل كشرط لنجاحه في حالة عدم وجود نهاية صغرى للمعمل.

وأكدت أنه بالنسبة للمواد العملية أي التدريبات المهنية في التعليم الصناعي يتم احتساب درجة أعمال السنة التي حصل عليها الطالب في نفس عام التقدم للدورين وينبه على رؤساء لجان سير الامتحان في حال وجود لجان خاصة بمرافقين في الامتحان أن يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ لجنة النظام والمراقبة بالحالات الموجودة وأن يتأكد من صحة كافة المستندات من عدمه ويكون هو المسئول الوحيد عن ذلك مع إرسال أصل المستندات للجنة النظام والمراقبة المختصة وترسل أوراق الإجابة الخاصة بهذه اللجان في مظروف خاص ويدون ذلك في التقرير اليومي للجنة وكذا في التقرير النهائي.