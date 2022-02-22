«التعليم»: الامتحانات التكميلية بالمدارس الخاصة وفق طبيعتها وظروفها

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس، بضرورة عقد امتحانات تكميلية للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، بعذر يقبله مدير المدرسة، موضحة أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتة في خطابها للمديريات والإدارات التعليمية، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية.

وفي سياق متصل، قالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إن امتحانات المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول 2021-2022 طبقا للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2022، تبدأ وفق الجدول المقترح حتى الآن، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المقبل حتى يوم الخميس الموافق 10 من نفس الشهر.

اعتماد جداول المدارس الخاصة وفقا لظروف كل مدرسة

أضافت في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الامتحانات تعقد لطلاب الصف الرابع الابتدائي وما يعادله والخامس والدس الابتدائي وما يعادله وصفوف النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني والنقل الثانوي العام والنقل للتعليم الفني.

وأوضحت المديرية، أنه جرى اعتماد جداول المدارس الخاصة وفقا لطبيعة وظروف كل مدرسة مع الالتزام بالبداية والنهاية المحددة على أن تستمر الدراسة كما هي دون توقف وبما لا يخل بالعملية التعليمية، مؤكدة أن هذه الضوابط صدرت بمناسبة صدور الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2022 بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف للعام الدراسي 2021-2022.

نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

ووجهت المديرية جميع الإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة الانتهاء من إعلان نتيجة الفصل الدراس الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي على أن يتم إعلان نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي.

وكذا طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على صورة تقديرات، مؤكدة أنه بالنسبة لطلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة تعقد له امتحانات في مقررات الفصل الدراسي الأول بنفس مواصفته طبقا للمواعيد المحددة من قبل المديرية.