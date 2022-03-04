«العربية»: روسيا تعلن حظر «فيس بوك» داخل أراضيها كتب: سحر المكاوى 08:24 م | الجمعة 04 مارس 2022 حرب روسيا وأوكرانيا أعلنت روسيا، حظر «فيس بوك» على أراضيها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل. اقرأ المزيد: «مايكروسوفت» تدخل على خط فرض عقوبات على روسيا.. تعليق المبيعات بموسكو الخارجية الأمريكية: تعزيز الشراكة مع أوروبا للضغط على روسيا لوقف الحرب الاتحاد الأوروبي: سنواصل فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا وتسليح أوكرانيا مقاتلون من بلجيكا يتطوعون للحرب ضد روسيا في أوكرانيا مقابل 5 آلاف يورو روسيا حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا بوتين بقلم سحر المكاوى