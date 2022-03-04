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محمود مسلم

«العربية»: روسيا تعلن حظر «فيس بوك» داخل أراضيها

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سحر المكاوى
08:24 م | الجمعة 04 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا، حظر «فيس بوك» على أراضيها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

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