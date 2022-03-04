الخارجية الأمريكية: تعزيز الشراكة مع أوروبا للضغط على روسيا لوقف الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجري التنسيق مع الجانب الأوروبي في تقديم الدعم لأوكرانيا.

وأضاف «بلينكن»: «سنعزز الشراكة الأمريكية الأوروبية للضغط على روسيا لوقف الحرب»، مضيفا: «اختيار روسيا للحرب غير مبرر، وله تداعيات سيئة».

الحرب في أوكرانيا تنتهك مبادئ النظام العالمي

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا يمكن السماح لدولة بأن تهيمن على جيرانها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

ونوه بلينكن، إلى أن الحرب في أوكرانيا تنتهك مبادئ النظام العالمي، وتمثل اعتداء على العالم أجمع.