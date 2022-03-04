مقاتلون من بلجيكا يتطوعون للحرب ضد روسيا في أوكرانيا مقابل 5 آلاف يورو

دفع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن حاجة بلاده لضم متطوعين أجانب للقتال إلى جانب قواته ضد روسيا، مقابل 5000 يورو، إلى انضمام العديد من المقاتلين آخرهم مجموعة قتالية من بلجيكا، تحركت للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد روسيا فيما دخلت الحرب يومها التاسع.

ويأتي ما ذكرته وسائل الإعلام الأوكرانية تزامنا مع إعلان دولة التشيك فتح الباب أمام المتطوعين للذهاب إلى أوكرانيا والقتال ضد روسيا، وذلك في إطار محاولات صد العملية العسكرية الروسية.

المقاتلون القادمون من بلجيكا إلى أوكرانيا يقاتلون في الدول الضعيفة مقابل المال

وقالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم، إن حوالي 70 بلجيكياً، في طريقهم حالياً إلى البلاد، للتطوع والقتال ضد القوات الروسية، وفق ما نقلته قناة «العربية».

وأوضحت وسائل الإعلام الأوكرانية أن هؤلاء المقاتلين شاركوا في حرب يوغوسلافيا ضمن القوات الكرواتية، ويمتهنون المشاركة في حروب الدول الضعيفة مقابل الأموال، أي يعملون كمرتزقة.

بداية الدعوة لتشكيل فيلق أجنبي للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

وكان رئيس أوكرانيا أعلن الأسبوع الماضي مع بداية الحرب فتح المجال للمقاتلين الأجانب للانضمام إلى الفيلق الأجنبي للمتطوعين من الخارج، والذي يعمل على تشكيله.

وعقب ذلك الإعلان، أكدت السلطات الأوكرانية، أنهم تسلموا أكثر من 1000 طلب من مقاتلين أجانب يرغبون في الانضمام للقتال ضد القوات الروسية، حيث تتوالى المطالب والدعوات للأجانب بالانضمام إلى قواتها.

التشيك تفتح الباب «للمتطوعين» للقتال في أوكرانيا

وفي نفس السياق، ذكرت قناة سكاي نيوز صباح اليوم أن التشيك أرسلت أيضًا بعض المقاتلين والخبراء العسكريين إلى أوكرانيا، للمشاركة في القتال ضد روسيا.

ويأتي الدفاع بالمقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا رغم تحذيرات كثير من المراقبين من خطورة الدفع بهؤلاء المقاتلين إلى الحرب، ودفعها أكثر إلى التصاعد.