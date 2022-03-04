الاتحاد الأوروبي: سنواصل فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا وتسليح أوكرانيا

قال ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، «سنواصل فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا حتى توقف عملياتها العسكرية»، وأضاف: «سنواصل تقديم الأسلحة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها»، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأكد «بوريل»، أنه على بوتين وقف الحرب الروسية على أوكرانيا.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقدوا قبب قليل، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.