من عودة الغائبين إلى دعم الموهوبين.. «المتحدة» تمنح الفرص للمستحقين

تحرص الشركة المتحدة على تكافؤ الفرص بين الفنانين المشاركين فى أعمالهم، من خلال استقطاب أصحاب المواهب الشابة أو الاستعانة بالغائبين أصحاب الخبرات الواسعة، لإحداث نوعٍ من التوازن فى العمل الفنى نفسه، مما يُسهم فى الارتفاع بقيمة وثراء الأعمال المُقدّمة للمُشاهد.

وشهدت المسلسلات التى تم عرضها مؤخراً، عودة بعض الممثلين الغائبين وكذلك المواهب الشابة، مثل مسلسل «الحلم»، و«نقل عام» و«سوشيال» وغيرها.

نهلة سلامة: سعيدة بالعودة إلى الساحة الدرامية بعد غياب

وأعربت الفنانة نهلة سلامة عن سعادتها البالغة لعودتها إلى الساحة الدرامية، بعد غياب دام لنحو 5 أعوام، وذلك من خلال مسلسل «نقل عام» للفنان محمود حميدة، قائلة لـ«الوطن»، إنّ: «المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى عودة الفنانين الغائبين عن المشهد الفنى».

وترى أنّ «الفنان الذى يعود بعد غياب عن الساحة، يكون ذلك لصالحه، حيث يعود بطاقة وعطاء جديد»، مُعربة عن آمالها باستثمار أكبر لهؤلاء الفنانين خلال الفترة المُقبلة. كما شدّد الكاتب محمد جلال، مؤلف مسلسل «سوشيال»، على الدور الكبير الذى تقوم به «المتحدة» فى دعم المواهب الشبابية، لا سيما على مستوى الكتابة، وذلك ظهر واضحاً من خلال المسلسلات القصيرة التى عُرضت العام الماضى، حيث شارك فيها عشرات الكُتاب الشباب.

وأشار إلى ضرورة استكمال هؤلاء الكتاب الشباب سعيهم وإثبات أنفسهم ووضع بصماتهم فى الدراما، مؤكداً أنّ «المتحدة منحتنى الفرصة منذ فترة، عندما توليت رئاسة تحرير برنامج الأبواب المُغلقة للإعلامى اللبنانى جورج قرداحى، وكنت مسئولاً عن سيناريو هذا العمل، إذ إننى تلقيت دعماً كبيراً من الشركة».

حسني صالح: أهالي الأسمرات يشاركون في مسلسل الحلم

من جهته، كشف المخرج حسنى صالح، عن منحه فرصة لمجموعة من أهالى منطقة الأسمرات، بالمشاركة فى مسلسل «الحلم»، كأولى تجاربهم فى مجال التمثيل، من بينهم «ملك محمد»، و«حنان»، و«ياسمين أحمد خليفة» و«أم سيد»، قائلاً: «لديهم طاقات فنية هائلة، وأصحاب مواهب حقيقية، واستعنت منهم بـ10 أفراد للمُشاركة فى العمل، وكتبت أسماءهم على التتر، وفى غاية الروعة».

وقال حسنى صالح: «اخترت هؤلاء الشباب دون خضوعهم لاختبارات التمثيل، فقد اكتشفت فيهم الموهبة، وإتقانهم للأدوار كان أحسن من أى ممثل، فلديهم الموهبة والجرأة والسلاسة فى التناول»، مؤكداً أنه سوف يصطحبهم معه فى أى عمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «هذه الشهادة ليست مجاملة لهم، فهم يستحقون ذلك، إذ لديهم أمل وطموح فى التمثيل، وأعتقد أنه لا يوجد شخص سيعترض على ذلك، كما أن من حق الجمهور الاستمتاع بمواهبهم الفنية». وأشاد المخرج عادل أديب، بجهود الشركة المتحدة فى عودة الغائبين عن الساحة الفنية، سواء كانوا ممثلين أو مخرجين أو مؤلفين، قائلاً: «رجعت أشتغل بعد 8 سنوات من الغياب».

وقال المخرج عادل أديب لـ«الوطن» إنّ: «الشركة المتحدة تعمل على هذا الملف بقوة كبيرة وتبذل فيه جهوداً ضخمة، فلديهم فكرة ونية وصدق تجاه ذلك الأمر»، لافتاً إلى أنه طُلب منه عودة أكبر قدر من الفنانين القدامى فى مسلسل «نقل عام»: «جيبت فى المسلسل حوالى 18 ممثل قديم، مع ممثلين جدد وجيل وسط، لإحداث نوعٍ من التوازن، وكلهم أصحاب طاقات فنية هائلة».

وأكد المخرج عادل أديب: «لا يوجد فنان غائب عن المشهد حالياً، الكل عاد لممارسة الفن بشكلٍ مكثف، لاسيما أن الأمر لم يقتصر على موسم رمضان فقط، فهناك مسلسلات على مدار العام».

وتابع: «عندما أبحث عن ممثل ما لإسناد دور له فى المسلسل، يعتذر لانشغاله بمسلسل آخر أو أكثر فى نفس الوقت، ونحن كمُخرجين نواجه أزمة فى إيجاد مُمثل متاح للعمل، وليس مرتبطاً بأعمال فنية أخرى».