جولة تفقدية لمحافظ القليوبية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم، بالمراكز والمدن والاحياء، تفقد خلالها حملة لحي شرق شبرا الخيمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

بدأ المحافظ الجولة بمتابعة حملة تطهير الشوارع حيث تم استخدام عدد 5 معدات لرش شوارع الحي والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات حيث وجه المحافظ بتكثيف أعمال التطهير واستمرارها بشكل يومي وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كما تابع أعمال تركيب 40 عامود إنارة بمنطقة «القطاوي»، بشارع ترعه الشابوري، بناءا علي طلب مقدم من سكان المنطقة، بالإضافة إلى تفقد المحطة الوسيطة للقمامة بحي شرق شبرا الخيمة، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات أولًا بأول إلى مدفن العبور للتخلص الآمن منها.

وتابع «الهجان»، الحملات المكبرة التى تقوم بها مجالس المدن والاحياء لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحافظة من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن تحرير 188 محضرا لعدم ارتداء كمامة ومصادرة 14 شيشة وغلق 13 مقهى وصالون حلاقة وملاهى وتحرير 8 محاضر مخالفة مواعيد الغلق.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، لافتًا إلى أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.