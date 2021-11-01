جولة لوكيل تعليم القليوبية للتصدي للسلبيات داخل المدارس

تفقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الاثنين، عدداً من مدارس إدارة بنها، وذلك في إطار جهود النهوض بالعملية التعليمية، حيث بدأ وكيل تعليم القليوبية جولته بمُتابعة المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية في مدينة بنها، وتفقد سلامة الوجبة الغذائية، وملاعب المدرسة، وصالة الألعاب «الجيم»، ودفاتر التحضير للمعلمين والفصول.

كما توجه وكيل تعليم القليوبية إلى مدرسة «الشهيد إبراهيم أحمد محمد»، الحديثة سابقًا، وجرى رصد العديد من السلبيات الموجودة بالمدرسة، حيث أصدر تعليماته بمنح إدارة المدرسة مهلة لمدة 48 ساعة، لإزالة تلك السلبيات، على أن يعود إلى المدرسة، لمعرفة ما جرى عمله في هذا الشأن.

وكيل تعليم القليوبية: تكثيف المتابعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

وشدد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة تكثيف المتابعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، والاهتمام بمستوى النظافة داخل المدارس، بالتواصل والتعاون مع مديري الإدارات التعليمية، إضافة إلى ضرورة الالتزام بخفض الكثافات المرتفعة، والتأكيد على الإشراف اليومي وتسجيل غياب الطلاب، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب حفاظًا عليهم، وغلق الأبواب فور دخول الطلاب للمدرسة، حرصًا على انضباط اليوم الدراسي، ووضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم، حفاظًا على الصحة العامة للطلاب وأولياء الأمور، وجميع القائمين على العملية التعليمية.

مرور دوري ومستمر داخل المدارس

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى ضرورة المرور الدوري والمستمر داخل المدارس، ومراجعة جميع أعمال الصيانة الدورية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار والتقلبات الجوية المحتملة.