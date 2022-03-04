عرض المتهم بقتل قهوجي في حلوان على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل «قهوجي» في دائرة قسم شرطة حلوان على الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة المجني عليه، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية القصة ببلاغ لقسم شرطة حلوان

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي بمقتل «قهوجي» في مشاجرة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «سامح. ف» 41 سنة، ومقيم في دائرة القسم، وبالفحص تبين إصابة المجني عليه بكسر في الجمجمة، ونزيف حاد أدي إلى الوفاة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها، وفحصها لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات: مشاجرة سبب وفاة قهوجي حلوان

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعي عمرو ع 40 سنة عامل ومقيم دائرة قسم الشرطة، موضحة أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمجني عليه على المقهى محل عمل المجني عليه، وتطورت إلى اعتداء المتهم بالضرب على رأس المجني عليه، ليسقط وسط بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف بانه لم يقصد قتله بل كان يدافع عن نفسه، وحُرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.