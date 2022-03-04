حبس شقيقين 4 أيام في قتل حداد بطنطا

قررت نيابة قسم ثان طنطا، اليوم الجمعة، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بارتكاب جريمة قتل حداد مسلح في منطقة قحافة بدائرة قسم ثان طنطا، إذ أقرا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام عقب نشوب مشادة كلامية مع أحد المتهمين بسبب خلافات سابقة بينهم.

تفاصيل الجريمة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بسلاح أبيض، نتج عنها مقتل شخص أمام منزله على يد شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهم، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية الى مكان الواقعة.

وتبين من تحريات الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، مصرع «أسامة صابر»، في العقد الرابع من العمر، حداد مسلح، على يد «محمد ع» و«إبراهيم ع»، بعد مشاجرة نشبت بينهم بسلاح أبيض بسبب الخلافات، وتبين أن المجني عليه، كان يسير في أحد شوارع منطقة قحافة، وحدثت مشادات كلامية بينه والمتهمين، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على إثرها أصيب المجني عليه بطعنات متفرقة في الجسد.

وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، متأثرا بإصابات وجروح قطعية مختلفة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة أسباب الواقعة.