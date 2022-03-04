جريمة في حلوان.. عامل يقتل قهوجي بسبب خلاف على المشاريب

شهد شارع حيدر بحلوان، جنوب القاهرة، جريمة بشعة، بعدما أقدم عامل على قتل قهوجي في الشارع، أمام المارة بعد حدوث مشادة كلامية بينهما؛ بسبب خلاف على المشروبات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل سوق شارع حيدر دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين قهوجي يدعى «سامح ف»، 42 سنة، وآخر يدعى «عمرو ع»، 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، بسبب خلاف على المشروبات.

وتطور الأمر لتشابك بالأيدي، مما أسفر عن إصابة الأول بجرح قطعي في اليد، وكسر بالجمجمة، جراء إصطدام رأسه بحجر، وجرى نقله لمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البالغة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم، وإخطار اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.