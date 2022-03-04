 الفائزة بلقب الأكثر تأثيرا بإفريقيا: مشروعات مصرية في كل مدن القارة

قالت المهندسة أماني خضير، رئيس قطاع متابعة مشروعات المقاولون العرب في إفريقيا، والفائزة بلقب المهندسة الأكثر تأثيرًا في إفريقيا، إنها فازت باللقب على هامش المسابقة التي نظمها اتحاد المنظمات الهندسية في إفريقيا للاحتفال بدور المهندسة الإفريقية ومشاركتها في مشروعات التنمية في القارة السمراء.

خضير: فزت من بين 100 مهندسة في إفريقيا

وأوضحت «خضير» خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المنافسة كانت بين 100 مهندسة إفريقية وصوت في المسابقة أكثر من 50 ألف مهندس ومهندسة، وفازت مصر بالمركز الأول، لافتة إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع رؤية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل المصريين قادرين على كل شيء.

وأشارت الفائزة بلقب المهندسة الأكثر تأثيرًا في إفريقيا إلى أنه جرى ترشيحها من خلال شركة المقاولين العرب بعدما تولت مشروعاتها في إفريقيا، مضيفة :«فوزي بلقب أفضل مهندسة في إفريقيا مسؤولية كبيرة، وتكليف عظيم بدور مهم في المشروعات، ومساعدة الأشقاء الأفارقة في التدريب أو تنفيذ مشروعاتهم».

مشروعات مصرية في المدن الأفريقية

وأضافت رئيس قطاع متابعة مشروعات المقاولون العرب في إفريقيا، أنها عملت على تنفيذ عدة مشروعات إفريقية منها كوبري في كوت ديفوار، ومبنى وزارة المالية في الجزائر، وأول فندق 5 نجوم في دولة تشاد، لافتة إلى أن مشروعات كثيرة في دول إفريقيا حملت اسم مصر بكل فخر، وشارك فيها العمال والمهندسون والفنيون المصريون.