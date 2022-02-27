بطل مسابقة «تجديف الصالات»: البطولة عقدت أونلاين بمشاركة 22 لاعبا أفريقيا

قال الكابتن محمد الحسيني، الحاصل على الميداليات الذهبية ببطولة تجديف الصالات، إنّ بطولة التجديف عالمية، وكانت تقام بشكل دوري في مختلف الدول، إلا أنّ أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، أثرت على تنظيم البطولة في تجمعات كما كان يحدث في السابق، وعقدت هذا العام أون لاين.

الحسيني: المشاركون في المسابقة حصدوا الميداليات الذهبية وفازوا على فنلندا

وأضاف الحسيني، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ البطولة العالمية التي أقيمت هذا العام، شارك فيها 22 لاعبا على مستوى قارة أفريقيا، لافتا إلى أنّ المشاركين في المسابقة نجحوا في حصد الميداليات الذهبية، وفازوا على من فاز عليهم في ذات المسابقة من قبل.

تسجيل أفضل رقم في بطولة التجديف باسم «الحسيني»

وأوضح الحاصل على الميداليات الذهبية ببطولة تجديف الصالات، أنواع المنافسات في المسابقة، قائلا إنّها تعتمد على مسافة الـ500 متر والـ2000 متر في سباق لمدة 3 دقائق، «أفضل رقم في البطولة اتسجل باسمي الحمد لله، ونجحنا نجيب رقم كويس والحمد لله غلبنا فنلندا بفارق 10 متر».

وأكد الحسيني، أنّ التحديات التي واجهت اللاعبين المشاركين في البطولة كانت تخص الرجال، حيث كان الفارق في بداية المسابقة بين المتسابقين المصريين، ولاعبي فنلندا بفارق لم يتجاوز 3 أمتار، ما أدى إلى تحقيق رقم فارق في المسابقة وبصعوبة.