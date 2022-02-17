وزيرة الهجرة تعلن الجلسات النقاشية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، لقاءً باللجنة المنظمة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، التي تضم قيادات الوزارة، وذلك في إطار التحضير للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، للاتفاق على الترتيبات النهائية للمؤتمر، والمقرر انطلاقها أواخر شهر مارس المقبل، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى والهيئات المعنية، وعُقد الاجتماع بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن التوطين الصناعي

أكدت «مكرم»، على أهمية النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تحمل شعار «مصر تستطيع بالصناعة»، كونها تأتي اتساقا مع رؤى الدولة، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وإفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

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وأضافت: «إننا حريصون على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد التخصصات الهامة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، من شأنها المشاركة في تنفيذ رؤى الدولة، ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة، وهذه سمة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تمثل نقطة التقاء تتيح مساحة من النقاش والحوار البناء، بين خبرائنا بالخارج والمؤسسات والجهات المعنية بالداخل، للاستفادة من خبرات وتجارب علمائنا وخبرائنا بالخارج في شتى المجالات».

8 جلسات تغطي مجموعة من محاور الصناعة

قالت وزيرة الهجرة، إنه تم الانتهاء من التحضير لجلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر، ويبلغ عددها 8 جلسات تغطي مجموعة من محاور الصناعة، إذ تتضمن الجلسة الافتتاحة استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

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وتابعت الوزيرة أن الجلسة الثانية تناقش الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر المناخ cop 27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وإفريقيا.. التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الإفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.

وأوضحت أن الجلسة الرابعة تتعرض للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلي في الصناعات التكنولوجية، فيما تناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة في مصر.

وأضافت أن الجلسة السابعة تتناول الصناعات الطبية بما فيها الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية، من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتلقت الوزيرة، أيضا، تقريرا بالتواصل مع المتحدثين والمشاركين في المؤتمر من المصريين بالخارج في مختلف المحاور، فضلا عن مشاركة ممثلي شركات أجنبية للمرة الأولى في مؤتمرات «مصر تستطيع» للحديث عن فرص الاستثمار الصناعي في مصر وتوطين الصناعة.