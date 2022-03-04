رئيس التحرير

محمود مسلم

محمد رمضان وسط أهالي الإسكندرية: ربنا يديم الحب (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
10:59 م | الجمعة 04 مارس 2022
محمد رمضان

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدًا، يظهر خلاله وسط جمهور في الإسكندرية، أثناء تصويره مسلسله الرمضاني «المشوار».

وعلق رمضان علي الفيديو، الذي نشره عبر حسابه في موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» قائلاً: «إسكندرية اليوم.. ربنا يديم الحبة».

مسلسل «المشوار»

ويشارك رمضان في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «المشوار»، بمشاركة الفنانون: دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبد الغني، محسن منصور وسارة عبد الرحمن، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج سعدي جوهر.

وكشف محمد رمضا، قبل أيام، عن اسم الشخصية التي يجسدها خلال المسلسل، حيث كتب عبر «انستجرام»، قائلاً: «ماهر إبراهيم عاشور، المشوار رمضان 2022، ثقة في الله نجاح».

وتدور أحداث المسلسل في الحارة الشعبية، حول شاب يتورط في تجارة الآثار، ويحاول خلال الأحداث أن يثبت براءته.

اقرأ المزيد:

محمد رمضان يثير الجدل في تعليق جديد: «عفش بيتنا أثار»

الفنان محمد عز يكشف حقيقة مشاركته في دراما رمضان 2022

محمد رمضان ودينا الشربيني عاملان باليومية في مسلسل «المشوار»

محمد رمضان يروج لمسلسلة الرمضاني «المشوار» بصورة جديدة
بقلم ياسمين محمود