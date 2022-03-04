محمد رمضان وسط أهالي الإسكندرية: ربنا يديم الحب (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدًا، يظهر خلاله وسط جمهور في الإسكندرية، أثناء تصويره مسلسله الرمضاني «المشوار».

وعلق رمضان علي الفيديو، الذي نشره عبر حسابه في موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» قائلاً: «إسكندرية اليوم.. ربنا يديم الحبة».

مسلسل «المشوار»

ويشارك رمضان في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «المشوار»، بمشاركة الفنانون: دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبد الغني، محسن منصور وسارة عبد الرحمن، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج سعدي جوهر.

وكشف محمد رمضا، قبل أيام، عن اسم الشخصية التي يجسدها خلال المسلسل، حيث كتب عبر «انستجرام»، قائلاً: «ماهر إبراهيم عاشور، المشوار رمضان 2022، ثقة في الله نجاح».

وتدور أحداث المسلسل في الحارة الشعبية، حول شاب يتورط في تجارة الآثار، ويحاول خلال الأحداث أن يثبت براءته.