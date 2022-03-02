محمد رمضان ودينا الشربيني عاملان باليومية في مسلسل «المشوار»

يترقب العديد من جمهور الفنان محمد رمضان عرض مسلسله الجديد «المشوار»، الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم 2022، إذ إنه من المقرر عرض المسلسل على شاشة قناة DMC.

أحداث مسلسل «المشوار»

وتدور أحداث مسلسل «المشوار» حول «ماهر» و«ورد»، اللذين يقدمان دور عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع ابنهما رحيم في منزل «وصيفة» خالة ماهر، بينما يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق.

كما يبدو على كليهما أنه جديد في هذا العمل ولا يلقى الترحيب الكامل من العاملين المشاركين معهم في هذا العمل ولكن ثمة شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، سوف تكشفه أحداث المسلسل الذي تدور في إطار الـ 30 حلقة.

أبطال مسلسل «المشوار»

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

آخر أعمال محمد رمضان

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل «موسى» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021، الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم الفنانة سمية الخشاب، عبير صبري، سيد رجب، رياض الخولي، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

دينا الشربيني تشارك في فيلم «حامل اللقب»

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا في فيلم «حامل اللقب» الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية المختلفة، وشاركها بطولته هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، والعمل تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج هشام فتحي.