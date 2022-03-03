الفنان محمد عز يكشف حقيقة مشاركته في دراما رمضان 2022

كشف الفنان محمد عز حقيقة مشاركته في المارثون الرمضاني لعام 2022، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تقديمه أعمالا فنية في الشهر الكريم.

ونشر محمد عز صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «مسا مسا على الغاليين .. توضيح، كان نفسي أكون معاكم بمسلسل في رمضان لكن أنا موجود فقط بحلقة كضيف شرف في مسلسل العائدون، من إخراج أستاذ أحمد نادر جلال، وكل الأخبار اللي بتقول أنا في مسلسل كذا أو مسلسل كذا هي غير صحيحة، أشكركم وإن شاء الله نتقابل في أعمال تليق بيكم».

محمد عز يكشف حقيقة مشاركته بدراما رمضان 2022

يذكر أن الفنان محمد عز، شارك مؤخرًا في فيلم «لعبة شيطان» الذي عرض الفترة الماضية في السينما، وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشأت، وشارك في بطولته: «باسم سمرة، مي القاضي، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، منة بدر تيسير، نانسي صلاح، منى ممدوح».

آخر أغنيات محمد عز

كما طرح «عز»، مؤخرًا فيديو كليب لأغنية «حبيبي»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات كريم تايسن، وألحان وتوزيع الباور العال، ومن إخراج أمين إسماعيل.

محمد عز يطرح برومو أغنيته «هم يقولون»

وكشف الفنان منذ عدة أيام، عن برومو أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «هم يقولون»، ونشرها عبر خاصية الـ«ستوري» على «إنستجرام»، وهي من كلمات وألحان سيد الشاعر ومحمد جمال، وتوزيع مصطفى البوب.