السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في البحيرة بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بعزبة الحرمل التابعة لمركز إيتاى البارود، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن ملك «إبراهيم أحمد» بعزبة الحرمل التابعة للمركز نفسه.

السيطرة على الحريق

وعلي الفور، دفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات حماية مدينة، وجرى السيطرة على الحريق مع نفوق عدد من الدواجن، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين من التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق وقوع ماس كهربائي، وجارٍ حصر الخسائر المادية واتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق مخبز سياحي

كان مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، قد شهد الشهر الماضي حريقا داخل مخبز سياحي، أدى لإصابة 7 أشخاص بحالات اختناق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.