السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج وتعبئة العسل في طنطا (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع لإنتاج العسل ومشتقاته، في قرية «شبشير الحصة»، التابعة لمركز طنطا، دون إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

إخطار أمني باندلاع حريق في مصنع لإنتاج العسل

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، اليوم الأربعاء، يتضمن اندلاع حريق هائل في مصنع لإنتاج العسل بقرية «شبشير الحصة»، التابعة لمركز طنطا.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع، وتبين من المعاينة الأولية، التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن المصنع يقع على أطراف القرية، ويتكون من 3 طوابق، والتهمت النيران أجزاء كبيرة من محتويات المصنع، وأنه متخصص في إنتاج وتعبئة العسل ومشتقاته.

انتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

«شبشير الحصة» قلعة إنتاج العسل في الغربية

يذكر أن قرية «شبشير الحصة»، إحدى قرى مركز طنطا، معرفة بأنها من أكبر القرى المنتجة للعسل ومشتقاته وتربية النحل، ضمن عدة قرى في محافظة الغربية يمتهن سكانها إنتاج العسل ومشتقاته وتربية النحل، وتُعد محافظة الغربية أكبر مصدر للعسل في مصر بنسبة تتجاوز 65%.