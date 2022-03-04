وزيرة الثقافة ونجوم السينما في حفل افتتاح مهرجان الأقصر

افتتح مساء اليوم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم حسين فهمي ومحيي اسماعيل وبسمة وسهر الصايغ وسلوى خطاب وناهد السباعي وأبولين تراوري والنجمة الجزائرية بيونة والتونسية غالية بن علي.

وشهدت السجادة الحمراء بمهرجان الأقصر حالة من البهجة والتألق لعدد كبير من نجوم الفن والثقافة، منهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمود حميدة وسلوى محمد علي، وهبة عبد الغني وشريف حلمي، والمخرجين مجدي أحمد علي وعمر عبد العزيز، والفنانين الشباب حمزة العيلي وجيهان خليل وأحمد مجدي.

حضور مهرجان الأقصر

وحضر المهرجان الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة للسينما، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم، كما حضر من صناع السينما وأعضاء لجان تحكيم المهرجان الناقد التونسي كمال بن وناس، والمخرجة كاتي نيداي من السنغال، ومدير التصوير محمود عبد السميع من مصر، والمخرج محمد صيام من مصر، والمخرج بيتر سيدوفيا من غانا، والمخرج خالد الحجر من مصر، والمخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي، والمخرج داوود ولاد السيد من المغرب، والمخرج رشيد مشهراوي من فلسطين، والمنتجة درة بوشوشة من تونس.

كلمة إيناس عبد الدايم

وردت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على كلمة السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حول تسبب جهات في عدم إقامة حفل افتتاح الدورة 11 في طريق الكباش، قائلة: «طريق الكباش لم يعط الموافقة على إقامة حفل الافتتاح هناك بسبب استضافته لحدث مهم أمس، وما زال مستمرا».