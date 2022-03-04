حسين فهمي عن رقصه على مركب في النيل: شبابي يتجدد عند زيارة الأقصر

حضر رابي عمرو سعد نجل الفنان عمرو سعد، لتسلم جائزة والده في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بعد اعتذار والده بسبب انشغاله بتصوير دوره في مسلسل «توبة»، وحضر حفل الافتتاح، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حسين فهمي، محمود حميدة، سلوى محمد علي وأحمد مجدي.

رئيس مهرجان الأقصر يكشف تفاصيله

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن دورة هذا العام، هي افتتاح لعقد ثان من تاريخ المهرجان، والدورة الحالية ندعم فيها المخرجات الشابات الأفارقة.

تكريم حسين فهمي بمهرجان الأقصر

وقال الفنان حسين فهمي، في تصريحات لـ«الوطن»: «سعيد جدا بمهرجان الأقصر ونجاحه للعام الـ11، شعور جيد وجميل أن يكون تكريمي في أحد المتاحف المصرية، حيث بداية الحضارة والمعرفة فيما يسمى بضمير العالم».

وعن رقصه على المركب النيلي أثناء ذهابه لحضور حفل الافتتاح، قال: «أحب الأقصر، وأحب الرقص على تراثها وأنغامها، وسعادتي كبيرة حين أتواجد بالأقصر، لأني أحب المدينة بشكل شخصي، ويتجدد شبابي عندما أزورها، لأن لدي الكثير من الذكريات مع المهرجان».

وعن محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، قال حسين فهمي، إنه صديق عزيز منذ عمر طويل، وتشرفت بدعوته من أجل التكريم بالمهرجان.