محمد صلاح: أدائي مع ليفربول لا يختلف عن المنتخب وأنا الهداف الثاني لمصر

رد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على أسئلة محبيه في مصر خلال تقرير عرض ببرنامج «صاحبة السعادة»: «أنا بتمرن كتير في الجيم عموما، وعضلات (الريش) بتكون عايزة تمرين مخصوص زي العقلة، وتمرين تاني للعقلة، كنت بتمرن كتير أوي، وأنا من النوع اللي بيفكر ويقعد مع نفسه ويعرف إذا كان ده صح ولا غلط، ودلوقتي اتعلمت».

محمد صلاح: بحب أدعم الرياضات الأخرى

وأضاف «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أرقامه مع المنتخب المصري كبيرة ونجح في أن يكون ثاني هداف للمنتخب المصري، وطريقة لعبه مع المنتخب لا تختلف كثيرا عن مستواه في ليفربول، «أنا بحب أدعم الرياضات الأخرى دائما وبكتبلهم على صفحتي، وبحس إن اللي بكتبه دعم مني كصلاح، وبعمل أي حاجة وأنا حاسسها، غير كده مش فارق معايا حاجة».