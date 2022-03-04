محمد صلاح عن بداياته مع المقاولون: «نمت على الأرض والجو كان تلج»

قال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إن نادي المقاولين العرب، به أفضل الناشئين على مستوى الجمهورية، «ردا على أسئلة هعمل إيه بعد الكورة؟ أكيد هعمل حاجة مفيدة إن شاء الله، وأنا بشتغل كل حاجة في الكورة علشان لما أسيبها أقول إني عملت كل حاجة ممكن كنت أعملها، ومش عايز في يوم أندم وأقول يارتني كنت عملت ده».

وأضاف محمد صلاح، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك الكثير من المواقف الصعبة التي مرت عليه، موضحا أنه في إحدى المرات اقترح عليه أحد أصدقائه في المقاولون أن يذهبا إلى خاله، وبعدما ذهبا لم يجداه، ثم اقترح عليه أن يباتا في المقابر، «رفضت وساعتها بابا أداني 60 جنيه علشان أصرفها في أسبوع، تقريبا الحاج كان بيوفر، وكنت مكسوف جدا أكلمه وأقوله إني راجع البلد».

وأوضح أنه بعدها ذهبا إلى النادي وناما سويا خلف بوابة نادي المقاولين العرب، واستيقظا سويا الساعة 6 صباحا وخرجا للإفطار ثم عادا مرة أخرى للنادي من أجل التدريب، وفي اليوم التالي لهذا اليوم قاما بالنوم على الأرض في ستاد 2 بالنادي، «ساعتها كان بالنسبة ليا أعمل أي حاجة علشان أوصل للي عايزه، وكان فيه بطاطين وأنا وهو خدنا بطانية، والجو كان سقعة تلج، وبعديها الأزمة اتحلت».