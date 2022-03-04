محمد صلاح: والدي أكتر شخص كان مؤمن بموهبتي وبيدعمني

كشف اللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن أكثر شخص كان مؤمنا بموهبته: «والدي كان أكتر واحد بيدعمني طول الوقت، عشان كان بيصرف بردو، ومش عاوز أظلم والدتي، هي بتدعمني، بس كانت زي أي أم، بتخاف من الحوادث».

وأضاف محمد صلاح، خلال حواره مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الجمعة، «أنا وأخويا كنا أشقيا عشان ولاد مع بعض، بس أنا الأهدى».