المحترفون السابقون يعلقون على تجربة محمد صلاح: فخر لينا كلنا

عرض برنامج «صاحبة السعادة»، والمذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم الخميس آراء لاعبي منتخب مصر المحترفين سابقًا، في النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الحالي ونادي ليفربول الإنجليزي.

عبدالظاهر السقا يعلق على مسيرة محمد صلاح

وقال اللاعب عبدالظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، إنه يرى تجربة صلاح هي الأفضل في تاريخ الكرة المصرية وهي الأنجح، مبينًا أنه لم يصل لاعب من مصر لمرحلة محمد صلاح من النجاح، متابعًا: «بيكسر كل الظروف اللي حواليه ومعندوش سقف للطموح، بقول لمحمد شكرًا جدًا، على اللي أنت قدمته، أنت شرفت الرياضيين وحطتنا على طريق العالمية، يحس بده اللي سافر ولعب بره».

نجاح واستمرار وطموح

فيما قال اللاعب حازم إمام، لاعب نادي الزمالك السابق، ونجم منتخب مصر السابق، إن محمد صلاح حقق استمرارية في النجاح بالشكل الكبير، وكان لديه طموح دائمًا أن يكون كل عام أفضل من العام الذي سبقه، لافتًا إلى أن صلاح يكسر أرقام لاعبين أساطير مثل توريس وسواريز وجيرارد، وهم نجوم كنا نراهم في التلفزيون ولا نعتقد أن أحد سيكسر أرقامهم، متمنيًا أن يحصل على أفضل لاعب في العالم العام المقبل.

محمد صلاح فخر العرب

من جانبه أوضح هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، أن تركيز محمد صلاح في أعوام 2011 و2012 ساعده كثيرًا في الإلتزام والطموح والإرادة والوصول لما وصل إليه، مبينًا أن صلاح يظل أفضل لاعب في العالم، ولم يتملكه الغرور كما حدث مع لاعبين آخرين لم يحققوا مثل نجاحه، مواصلًا: «أنت فخر العرب، وبنتمنالك كل النجاح والتوفيق».

زيدان: «كلنا فخورين بيك يا صلاح»

بدوره أشار اللاعب محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، أن صلاح أفضل تجربة احترافية في تاريخ مصر، مشددًا على أن صلاح ركز بنسبة 100% على قوته البدنية والسرعة، متابعًا: «كلنا فخورين بيك يا صلاح، فخورين بكل حاجة بتعملها».

أحمد حسن يتمنى أن يحصل صلاح على أفضل لاعب بالعالم

وقال اللاعب أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، إن صلاح أصبح ملهمًا لكل الأطفال والكبار والشباب في مصر، مؤكدًا أن صلاح وصل إلى مكانته الحالية بعد جهد وعرق وتعب، موضحًا أنه ينتظر من صلاح أن يحصل على لقب أفضل لاعب في العالم.