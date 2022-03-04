سمير صبري في تسجيل صوتي لجمهوره قبل جراحة خطيرة بالقلب: هاخف عشانكم

حرص الفنان سمير صبري على طمأنة الجمهور بشأن تطورات حالته الصحية، من داخل المستشفى، وذلك قبل خضوعه لعملية جراحية خطيرة في القلب، حيث يُعاني من ضيق في الصمام الميترالي.

سمير صبري يخص «الوطن» برسالة صوتية

وقال سمير صبري، في رسالة صوتية لقُراء «الوطن»: «أنا بطبيعتي مابحبش أبقى عيان، لكن رغم إن أنا عيان أنا هبقى مش عيان عشانكم، وهخف برضه عشانكم، بدعواتكم ووجودكم معايا، ونفسكم معايا».

وينتظر الفنان سمير صبري تحسن نتائج الفحوصات الطبية، كشرطٍ أساسي لإجراء العملية، حيث إنه لا بد من إجراء هذه الجراحة، ومن اللازم إجراؤها بشكلٍ عاجل حفاظًا على حياته.

معنويات مرتفعة لـ سمير صبري

ويعيش سمير صبري حالة معنوية مرتفعة، وسط دعوات المحبين، وزيارات زملائه من الوسط الفني على مدار الوقت، بشأن الاطمئنان على حالته الصحية.

ونفى الناقد طارق الشناوي ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن وضع الفنان سمير صبري على جهاز أكسجين، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «ما الذي يحققه الصحفي عندما يسارع بكتابة خبر كاذب عنوانه سمير صبري على جهاز التنفس الصناعي؟.. سيحقق الخبر تريند نعم ولكن أين هي المصداقية وقبل ذلك أين هي الإنسانية؟.. سمير صبري حالته تتحسن نفسيًا وجسديًا ولم يفكر أبدًا الفريق المعالج في الاستعانة بجهاز تنفس صناعي فهو يتنفس هواء الحجرة ويتنفس قبل ذلك أكسجين مشاعر الحب الذي أحاطه بها الملايين.. لماذا لا يمنح الجميع الحب لسمير صبري فهو بقدر ما أسعدنا على مدى 60 عاما بقدر ما هو في حاجة إلى دعوات المخلصين بعبور الأزمة الصحية الطارئة، وإن شاء الله يصبح لائقًا في المرحلة القادمة لعمل قسطرة في القلب، وبعدها تبدأ رحلة قصيرة للعلاج الطبيعي ويعود لمنزله يصاحبه جهاز تنفس طبيعي اسمه مشاعر الحب».