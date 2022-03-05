هشام عباس يشعل حفل عيد الأم بمجموعة من أغنياته المميزة (صور)

أحيا المطرب هشام عباس، حفلا غنائيا في أحد الأندية، بمناسبة عيد الأم، وسط حضور عدد كبير من الأعضاء الذين حرصوا على التواجد بمكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.

وقدم عباس خلال الحفل الذي نظمه المنتج وليد منصور مجموعة من أغانيه التي أشعلت الأجواء بين الحضور منها "فينه، متبطليش، بتيجي قصادي، هي دي، ادامه" وغيرها من الأغاني.

وفي سياق آخر، يستعد وليد منصور لتنظيم مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة منها حفل المطرب الأردني عزيز مرقة وفرقة جدل يوم 11 من شهر مارس الجاري في فاميلي بارك وحفل آخر للمطرب السوري حسين الديك يوم 3 من شهر مايو المقبل بفاميلي بارك أيضا.

أغنية سهرانين الليل

وطرح الفنان هشام عباس مؤخرًا أغنية "يا سهرانين الليل" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب.

أغنية "يا سهرانين الليل" كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتقول كلمات الأغنية: «ياسهرانين الليل قلبى أنا مال.. طب قولولى أنا هاعمل إيه ويلى أنا ويل حالى بقى حال.. آه يامين يلايمنى عليها ليل ياليل ياعين ده اللى الحياة ليل ياليل ياعيني تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعيني حياخدنى ليه ومين لمس القمر بإيديه يا سهرانين الليل آه قلبى أنا مالطب قولولى أنا هاعمل إيه».

يذكر أن هشام عباس حقق نجاح كبير بأغنية «زحمة الأيام»، التي تصدرت التريند حيث ضمت رباعي نجوم التسعينات، من بينهم حميد الشاعري، وهشام عباس، ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق، ومن كلمات الراحل سامح العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم.