البدء في إنشاء مستشفى الفيوم الجديد.. يضم مهبطا للطائرات و12 غرفة عمليات

فرحة عارمة، أمل وتفاؤل، سيطر على أهالي محافظة الفيوم بالكامل، بعد البدء في إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو الجديدة، على مساحة 41 ألف متر مربع، الذي يمثل صرحا طبيا عظيما، يبنى على أحدث طراز طبقاً للأكواد الجديدة، وسيجرِ تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، كما أنّه يضم مدرسة للتمريض، بعد تقديم الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، بعدة طلبات إحاطة، تقدمت بها عقب توقف إنشاءه لمدة 5 سنوات، منذ تخصيص وبدء الأعمال الإنشائية به عام 2017.

يضم مهبطا للطائرات ومدرسة تمريض

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ مستشفى الفيوم الجديد، يبنى على أحدث طراز طبقاً للأكواد الجديدة، ويجهز بأحدث التجهيزات الطبية، كما أنّه من المقرر أن يضم مدرسة التمريض، وينفرد باحتوائه على مهبط للطائرات «الإسعاف الطائر»، وعدة خدمات مثل جراجات السيارات، ومساجد، ومناطق انتظار آدمية.

إنشاء المستشفى يمثل حُلم يتحقق

أضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديد، يُمثل حُلم يتحقق، وتنفيذا لوعد الدكتور خالد عبد الرحمن رئيس القطاع الهندسي بوزارة الصحة، أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، إذ أرسل وفد يصاحبها لمتابعة الإنشاءات في المستشفى، مؤكدةً أنّ ملامح مبنى المستشفى بدأت في الظهور بالفعل.

صرح طبي تفتخر به الفيوم

أوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ هذا المستشفى سيكون صرحا طبيا تفتخر به محافظة الفيوم، إذ من المقرر أن يحتوي على 267 سريرا في بدايته، و12 غرفة عمليات، مع زيادتها باكتمال الإنشاءات.

267 سريرا في جميع التخصصات

وأشارت إلى أنّ الـ267 سريرا، ينقسم إلى 137 سرير إقامة، و60 سرير رعاية مركزة، و11 سرير علاج كيميائي، و31 حضّانة أطفال، و19 سرير رعاية مركزة قسم الحروق، و9 أسرة إقامة بقسم الحروق.

12 غرفة عمليات بمختلف التخصصات

ولفتت إلى أنّ غرف العمليات تنقسم إلى 6 غرف عمليات رئيسية، وغرفة عمليات خاصة بقسم الجروح، وغرفة عمليات للولادة القيصرية، وغرفتي ولادة طبيعية، ومثلهما لعمليات المناظير.