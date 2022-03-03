«صحة الفيوم»: نستهدف تطعيم 2.1 مليون بينهم أطفال بلقاح كورونا

أكد الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في تصريحات له اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن، تطعيم أكثر من مليون مواطن فوق 18 عاماً بلقاح كورونا، في مختلف قرى ومدن ومراكز الفيوم، من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، التي تجوب معظم أنحاء المحافظة.

وأوضح وكيل «صحة الفيوم» أن إجمالي المستهدف تطعيمهم بلقاح كورونا، بعد إضافة الفئات العمرية من 12 إلى 18 عاماً، يبلغ 2.1 مليون مواطن، مشيراً إلى أنه سيتم التسجيل الورقي للمطعمين خلال الحملة، على أن يتم التسجيل إلكترونياً من قبل المختصين بعد ذلك، مؤكداً أنّ جميع أنواع اللقاحات متوفرة، ومنها «جونسون، وفايزر، واسترازينيكا».

مليون لقاح لمحافظة الفيوم

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنّه تم توفير مليون جرعة لقاح لمحافظة الفيوم، منها 500 ألف جرعة رصيد موجود في المديرية بالفعل، و500 ألف سيتم سحبها تبعاً للطاقة التخزينية لمديرية الصحة، موضحاً أنّ مديرية الصحة تكثف جهودها لتشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

67 مركزاً لتطعيم المواطنين

وأضاف «جمال الدين» أنّ المديرية وفرت 67 مركزاً في شتى أنحاء المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالإضافة إلى الفرق المتحركة، لافتاً إلى أنّه سيتم زيادة فرق تلقي اللقاح خلال فترة حملة طرق الأبواب، إلى ما يقرب من 700 فريق، مطالباً بتوفير القوى البشرية اللازمة لتنظيم العمل لتلك للفرق، بالتنسيق مع الجهات المشاركة بالحملة، بعد توفير الأماكن اللازمة لتلقي المواطنين للقاح.

تطعيم 25 ألف طالب بالمدارس

ولفت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم إلى أنّ كل فريق يتكون من 3 أفراد (طبيب وممرض ومسجل بيانات)، مشيراً إلى أهمية توعية أولياء الأمور لتلقي أبنائهم بالمدارس للقاح، موضحاً أنه تم تطعيم 25 ألف تلميذ حتى الآن، من المستهدف الذي يبلغ 386 ألف طالب وطالبة، في مختلف مدارس المحافظة.

اجتماع موسع بديوان المحافظة

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور ياسر قنديل، مشرف عام بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، استعداداً لإطلاق حملة طرق الأبواب، لحث المواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا.