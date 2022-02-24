عمرو مهنا: «ستارز أوف إيجيبت» تجوب كل محافظات مصر لاكتشاف المواهب

قال الإعلامي عمرو مهنا، الرئيس التنفيذي لـ «stars of Egypt» لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إن المشروع القومي لاكتشاف المواهب مبشر، لوجود العديد منها، إذ يتم التنقل بين المحافظات حتى الوصول للواحات لأجل ذلك، ويوجد مجموعة متميزة للاعبين، فضلا عن أنه تم ترشيح 6 لاعبين للسفر من أجل تجارب أداء في نادي إسباني، مبينا أن مجموعة ستسافر في مارس وأخرى في الصيف المقبل.

سن المواهب المستهدفة

وأضاف «مهنا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه يتم استهداف المواهب من سن 6 سنوات حتى 16 سنة، ويمكن اختبار الأشخاص من أجل التسويق والتطوير، موضحا أنه يوجد في كل المراحل العمرية المختلفة فرق مشاركة.

الاشتراك عبر الموقع أو مركز شباب الجزيرة

وأكد أن الشخص الذي يريد التقديم يمكن زيارة الموقع، أو مركز الشباب الجزيرة أو كفر الشيخ والشرقية وبورسعيد، وسيتم فتح باب التقدم في المنيا والقليوبية، والاتجاه لأكثر من مكان مثل أسوان والإسماعيلية والجيزة، لافتا إلى: «مصر فيها أكثر من 100 محمد صلاح، فالمشروع طموح ويرتقى، وفي منظومة تنتقي اللاعبين وتتيح فرصة متكافئة من أجل وصول الموهوبين، محمد نصر مهدي جاي من محافظة بعيدة ومسافر إسبانيا والمشروع يتيح فرص متكافئة ومحمد صلاح كان إرادة بجانب الموهبة وفي أكثر من 1000 واحد عندهم موهبة زيه».