عاجل.. داعش يتبنى تفجير مسجد بيشاور في باكستان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف الجمعة مسجد بيشاور في باكستان، وأسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وعشرات الجرحى.

داعش ينشر صورة مُنفذ هجوم مسجد بيشاور في باكستان

وقالت وسائل إعلام تابعة للتنظيم الإرهابي إن العملية في مسجد بيشاور نفذها أحد عناصر داعش ونشرت صورته، وذلك حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وجاء في بيان أن: «المسلح اقتحم معبدا للشيعة مسجد بيشاور في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، بعد إطلاقه النار على عنصرين من الشرطة الباكستانية كانا يحرسان المعبد، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.. وفجر حزاما ناسفا شديد الانفجار».

60 قتيلا على الأقل.. ضحايا التفجير الانتحاري في المسجد

وقال الناطق باسم مستشفى ليدي ريدينج في بيشاور محمد عاصم خان، إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل 56 شخصا وإصابة 194 آخرين بجروح، بينهم 50 حالاتهم حرجة، فيما أفادت تقارير لاحقة بأن عدد القتلى ارتفع إلى 60 قتيلا، وسط توقعات بالمزيد.

وسبق أن أوضح قائد شرطة بيشاور محمد إعجاز خان، أن العنف بدأ عندما فتح مسلحان النار على الشرطة خارج المسجد في مدينة بيشاور القديمة، وقتل مهاجم وشرطي في الاشتباك وأصيب رجل أمن آخر، ثم ركض المهاجم الآخر إلى داخل المسجد ورمى قنبلة على المصلين.