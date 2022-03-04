عاجل.. مصر تدين تفجير مسجد في بيشاور وتعزي حكومة وشعب باكستان

أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة «بيشاور» الباكستانية، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية: «تدين جمهورية مصر العربية، اليوم 4 مارس الجاري، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات».

مصر تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب باكستان

وتابع البيان: «تعرب مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديقة، وتمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المصابين، مؤكدةً على تضامنها ووقوفها مع باكستان في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله».