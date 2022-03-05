كيف تشتري سيارة سعرها 3 ملايين جنيه من البنك الأهلي؟.. السداد على 7 سنوات

يحتاج أغلب الأفراد لامتلاك سيارة إذ صار اقتنائها من ضروريات الحياة، ولذلك تتيح البنوك المختلفة برامج تمويل وقروض سيارات للأفراد لتمكّينهم من تحقيق أحلامهم بأسعار فائدة تنافسية وعلى فترات سداد طويلة المدى.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي مزايا وشروط الحصول على قرض سيارة من البنك الأهلي المصري وكيفية السداد والأوراق المطلوبة، كتالي:

خصائص ومميزات قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

- إمكانية الحصول على قرض السيارة دون ضامن.

- الحد الأقصى لمبلغ التمويل: 1.5 مليون جنيه للموظفين و3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة تبدأ من عام وتصل إلى 7 أعوام.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1.500 جنيه.

- الحصول على القرض بدون مصاريف استعلام ائتماني أو مصاريف فتح حساب.

- القرض بسعر عائد تنافسي.

- إتاحة برامج خاصة لموظفي الشركات.

- إتاحة برامج متنوعة لكل قطاعات العملاء: «برنامج موظفين بتحويل راتب، وبرنامج موظفين بإثبات دخل، وبرنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%، وبرنامج أصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%، وبرنامج أصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%، وبرنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانه إضافية 50% من سعر السيارة، وبرنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري».

المستندات المطلوبة من عملاء البنك الأهلي.. برامج تمويلات السيارة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق.

شروط الحصول على قرض سيارة من البنك الأهلي

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

عمولات ورسوم تمويل البنك الأهلي لسيارة

- يجرى سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدماً.

- عمولة السداد المبكر للقرض سواء الكلي أو الجزئي 3% حتى 5 سنوات، و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

- غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

الضمانات اللازمة للحصول على قرض السيارة

- الاقتراض بضمان شھادات الاستثمار، أو الأوعية الادخارية الأخرى بالجنيه، أو بضمان الودائع لأجل.

وذلك وفقاً لتعليمات البنك الأهلي المصري، وأسعار العائد في تاريخ الاقتراض.