تفاصيل خدمة «ميكرومنتور» من البنك الأهلي: منصة استشارات مجانية

استعرض البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني، كيفية بدء مشروع وتطويره عبر منصة «ميكرومنتور»، كاشفاً عن إمكانية التواصل مع استشاريين متخصصين والاستفادة من خدمات أخرى من توجيه وإرشاد، وجميعها مجانية.

وتابع، أنَّ شبكة الإرشاد التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة مع البنك الأهلي، تعزز من إتاحة خدمات التوجيه الرقمي للمشروعات المحلية، سواء الصغيرة أو متناهية الصغر، مع إتاحة التمويل.

مبادرة تمويل شباب رجال الأعمال

يتيح برنامج تمويل شباب رجال الأعمال من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وميكرومنتور ومركز ماستركارد للنمو الشامل، قروضًا لرواد الأعمال من الشباب، بالإضافة إلى المهارات والشبكات التي يحتاجونها لتنمية مشروعاتهم، والقيام بالدور الذي يستحقونه في الاقتصاد.

ماذا تعرف عن منصة «ميكرومنتور»؟.. 8 معلومات أساسية

1. المنصة الإلكترونية «ميكرو منتور» مجانية ولا تهدف إلى الربح، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

2. التسجيل عبر المنصة؛ بإعداد ملف شخصي وصورة احترافية ووصف كامل، ما يتيح للمستشارين فهم احتياجات مجال المشروع، وبالتالي الاستفادة من الخدمات الارشادية بصوة أكبر، والتواصل مع مرشد 10 مرات أكثر من المعتاد.

3. بمجرد اكتمال ملفك الشخصي، ابحث عن مرشدين لديهم الخبرة التي تبحث عنها في مجال عملك.

4. المنصة متاحة بأكثر من 20 لغة؛ اللغة العربية والإنجليزية من بينهما، وذلك للتحدث مع مرشد لمشروعك متقن للغتك.

5. إمكانية التطوع لأصحاب الخبرة في المجالات المختلفة، بفريق الإرشاد عبر منصة «ميكرو منتور» لريادة الأعمال، ما يكسبهم تطوير وتنمية قدرات تحديات العمل وبناء كفاءات التواصل والقيادة والإدارة.

6. البحث في الملفات الشخصية لرواد الأعمال والتواصل مع من ترغب في مساعدتهم، على الرابط الآتي: https://www.micromentor.org/nbe

7. لا تقلق إذا لم تتلقّ ردًا فوريًا على استفساراتك ومحاولة التواصل مع أحد الخبراء، كما تنصحك المنصة بالتواصل مع أكثر من خبير حتى تتلقى الإجابة المناسبة.

8. يمكنك تحديد فترة الإرشاد التي تتلقاها بالاتفاق مع أحد الخبراء، فيما يصل المتوسط إلى 12 ساعة على مدار 3 أشهر.

برنامج ميكرومنتور للإرشاد والتوجيه في مجال الأعمال عبر شبكة الإنترنت، وهو أحد البرامج التابعة لمؤسسة ميرسي كور (Mercy Corps)، التي تتيح إقامة اتصالات قوية وحل المشكلات وبناء مشروعات ناجحة.

يشار إلى أن المنصة أطلقت منذ عام 2008، تعمل على سد الفجوات الجغرافية والحواجز الثقافية بين رواد الأعمال والمدربين، لتنجح في رعاية ما يزيد عن 75000 رابطة اتصال في جميع أنحاء العالم.