قرض السيارة المستعملة لمحدودي الدخل.. كيف تحصل عليه من 3 بنوك؟

يسعى كثيرون إلى شراء سيارة خاصة بهم، تساعدهم على إجراء المشاوير اليومية، سواء كانت خاصة بالعمل أو الأسرة، ونظرا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة يتجه البعض إلى البحث عن سيارات مستعملة تتمتع بحالة جيدة، حتى لا يضطرون إلى إصلاحها بشك متكرر.

وتهتم العديد من البنوك المختلفة بتلبية احتياجات العملاء بتسهيل الحصول على التمويلات المالية التي يحتاجون إليها، ومنها الحصول على قرض السيارة المستعملة.

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض السيارة المستعملة في عدد من البنوك، للموظفين الذين يتقاضون راتب 1500 جنيه أو أكثر، وفق خدمة عملاء تلك البنوك والتي جاءت كالتالي:

قرض السيارة المستعملة في بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة قرض السيارة المستعملة لعملائه الراغبين في الحصول عليه، بضوابط وشروط معينة، وهي:

- يمنح بنك القاهرة لعملائه فرصة الحصول على قرض السيارة المستعملة بقيمة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.

- يشترط بنك القاهرة على الراغبين في الحصول على قرض السيارة المستعملة ألا يقل المرتب الشهري الخاص بهم عن 1500 جنيه.

- يتيح البنك لعملائه فرصة سداد قيمة القرض بمدة تصل إلى 5 سنوات.

- يشترط البنك على عملائه للحصول على قرض السيارة المستعملة ألا يقل سن العميل عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما.

- يقوم البنك بتمويل السيارة المستعملة التي يرغب العميل في شراءها حتى 60% من قيمة السيارة.

قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي

يحرص البنك الأهلي المصري على توفير التمويل المالي اللازم الذي يرغب به العميل لشراء السيارة المستعملة، ولكن يشترط عليه أن يكون ذلك بضمان شهادات الادخار، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- يمنح البنك الأهلي المصري لعملائه فرصة الحصول على نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة السيارة المستعملة التي يرغب العميل في شراءها.

- يمنح البنك الأهلي لراغبي الحصول على قرض السيارة فرصة سداد قيمة القرض على مدة زمنية تصل إلى 10 سنوات.

- يقوم البنك باحتساب نسبة 3% فقط ن قيمة القرض كفائدة على سعر الشهادة التي يسحب العميل القرض بضمانها.

- يحص البنك على مصاريف إدارية على القرض بنسبة تصل إلى 1%.

قرض السيارة المستعملة من بنك فيصل الإسلامي

يقدم بنك فيصل الإسلامي فرصة الحصول على قرض السيارة لعملاءه، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- يمنح بنك فيصل الإسلامي قرض السيارة المستعملة بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه.

- يتيح البنك للعميل فرصة سداد قيمة القرض على 5 سنوات.

- حدد البنك شرط الحصول على قرض السيارة المستعملة بألا يقل المرتب الشهري الخاص بالعميل عن 1500 جنيه.

- كما فرض البنك أيضا شرط بألا يقل سن الراغب في الحصول على القرض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما عند دفع آخر قسط من القرض.