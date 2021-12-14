قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان.. اعرف التفاصيل والأوراق المطلوبة

امتلاك سيارة أمر يحلم به الكثيرون، ولكن الأسعار المرتفعة للسيارات تجعلهم يتراجعون عن ذلك في ظل عدم امتلاكهم لهذه الأموال مقابل قيمة السيارة الخاصة، وتيسيرا على المواطنين والعملاء الراغبين في ذلك، قدم بنك التعمير والإسكان قرضا للحصول على سيارة بتسهيلات عدة وفترات سداد لعدة أشهر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان.

تفاصيل قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

- يبدأ مقدم السيارة من 35%.

- يتم تحديد الفائدة من قبل البنك بحسب نوع وظيفة المقترض.

- يصل قرض السيارة المقدم من بنك التعمير والإسكان إلى مليون ونص المليون جنيه بدون ضامن.

- يمكن تقسيط السيارة من بنك التعمير والإسكان على 7 سنوات، بسعر عائد تنافسي.

- وتبدأ فترة سداد قرض السيارة من 6 أشهر وتصل إلى 84 شهرًا ولا تتجاوز 6 سنوات في حال عدم تحويل الراتب.

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية.

إيصال مرافق (مياه أو غاز و كهرباء)، بشرط أن تكون حديثة لا يمر عليها أكثر من 3 أشهر.

تقديم شهادة إثبات قيمة الدخل الشهري.

السيارات الأكثر مبيعا في الأسواق

نشر مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تقريرا عن السيارات الأكثر مبيعا في الأسواق، حيث تصدرت العلامة التجارية اليابانية «نيسان صني»، مبيعات السيارات المجمعة محليًا، وحققت حجم مبيعات وصل إلى 13 ألفًا و746 مركبة في السوق المحلية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وجاءت «بي واي دي F3»، فى المرتبة الثانية بإجمالي مبيعات 5760 سيارة، تبعتها في المبيعات سيارات «شيفروليه أوبترا»، حيث جاءت في المركز الثالث بنحو 5274 سيارة.

كما احتلت السيارة «شيري تيجو 7»، المرتبة الرابعة، وجاءت «شيري أريزو 5»، في المركز الخامس.