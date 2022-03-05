نقل شحنة أسلحة أمريكية إلى مطار قرب أوكرانيا

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن شحنة أسلحة أقرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت الماضي، جرى نقلها إلى مطار قرب أوكرانيا.

وفي وقت سابق، وجه وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، انتقادا لـ حلف شمال الأطلسي «الناتو»، واتهم المسؤول الأوكراني، في كلمة بثتها قنوات التليفزيون الأوكرانية، الحلف بـ الضعف، وعدم تقديم الدعم الكافي لـ«كييف».

وزير الخارجية الأوكراني: «الاتحاد الأوروبي» أبدى حزمه والقوة

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، أعلن، أن التكتل العسكري، لا يعتزم فرض منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا، وجاءت تصريحات مسؤول «الناتو» في اجتماع وزاري طارئ حول الوضع في أوكراني

وأشار كوليبا، إلى ان «الاتحاد الأوروبي» أبدى حزمه والقوة وطبق عقوبات غير مسبوقة.