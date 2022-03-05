«لندن»: قوات أوكرانيا الجوية تعرقل تقدم الجيش الروسي

قالت وزارة «الدفاع البريطانية»، إن قوات أوكرانيا الجوية، عرقلت تقدم الجيش الروسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«لندن»: سنواصل الضغط على شبكات غسيل الأموال المرتبطة بـ موسكو

أشار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى أن بلاده ستواصل الضغط على شبكات غسيل الأموال المرتبطة بـ موسكو في بلاده.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث في وقت سابق، مع نظيره البولندي أندجيه دودا، الرد المشترك لـ البلدين على العملية العسكرية الروسة الخاصة في أوكرانيا، وفرض عواقب على موسكو.

«بايدن» يؤكد التزام واشنطن بأمن بولندا وجميع الحلفاء في «الناتو»

أوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، أن بايدن، أكد التزام بلاده بأمن بولندا وجميع حلفاء واشنطن في «الناتو»، ورحب الرئيس الأمريكي، بشراكة بولندا في استضافة 9 آلاف جندي أمريكي، فيما أكد المسؤولان، التزامهما تجاه الشعب الأوكراني، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة.

وقدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شكره لـ الرئيس البولندي على استضافة بلاده 700 ألف أوكراني، وغيرهم ممن فروا من الحرب حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المحاولات الغربية لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا ستؤدي إلى حرب مع موسكو، مشيرا في جلسة لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى أن واشنطن لا تنوي التصرف بهذه الطريقة.