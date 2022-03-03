بايدن: واشنطن مستمرة في فرض عقوبات اقتصادية قوية جدا على بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن مستمرة في فرض عقوبات اقتصادية قوية جدا على الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، والمحيطين به، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف بايدن، أن روسيا تقصف عدة مدن أوكرانية بشكل عشوائي، قائلا: «سنعلن عقوبات على عشرات الشخصيات في روسيا، وحظر سفر على نحو 50 روسيا».

فرض عقوبات على الملياردير الروسي أركادي روتنبرج

وأعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على الملياردير الروسي أركادي روتنبرج وعائلته، بالإضافة إلى فرض عقوبات على رئيس شركة ترانسنفت الروسية، نيكولاي توكاريف، وعائلته وشركاته.

فرض عقوبات على نائب رئيس الحكومة الروسي السابق

وأضاف البيت الأبيض، أنه جرى فرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي المقرب من بوتن يفغيني بريغوزين، كما جرى فرض عقوبات على نائب رئيس الحكومة الروسي السابق، إيغور شوفالوف، وعائلته وشركاته، بالإضافة إلى فرض عقوبات على مدير عام شركة روستك الروسية سيرجي شيميزوف، وعائلته.