استقالة رئيس «إيروفلوت» الروسية للطيران.. وإيطاليا تصادر يختا يملكه «مورداشوف»

قالت وكالة وكالة «تاس»، إن رئيس شركة إيروفلوت الروسية للطيران، قدم استقالته من منصبه على خلفية العقوبات الغربية على موسكو، إثر العمليات العسكرية الروسة الخاصة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وصادرت السلطات الإيطالية، يختا يملكه أغنى رجل في روسيا، أليكسي مورداشوف، فيما أشارت شركة «سامسونج» الكورية الجنوبية، إلى تعليق تصدير منتجات الشركة إلى روسيا.

ويجري مجلس «الشيوخ» الأمريكي، اتصالا بالفيديو مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، اليوم السبت.

«جونسون» يشبه بوتين بالرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش

كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، الذي اتهم بالإبادة الجماعية وتوفي بالسجن

وقال جونسون، إن بوتين والرئيس الصربي السابق كلاهما استبدادي، فيما أجرى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اتصالا مع زيلينسكي، أكد فيه المسؤول الإماراتي، أهمية إيجاد حلول سلمية للأزمة عبر التفاوض والحوار والتفاهم.

ويعقد «مجلس الأمن الدولي»، جلسة بعد غد الاثنين لبحث ملف المساعدات الإنسانية لـ «أوكرانيا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربيية» الإخبارية.

«البنتاجون»: إقامة قناة اتصال مع الجيش الروسي بشأن أوكرانيا

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إقامة قناة اتصال مع الجيش الروسي بشأن أوكرانيا.

وفي اتصال هاتفي، بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الوضع في أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الوزير الروسي، أوضح أن العملية العسكرية، جاءت نتيجة رفض «كييف» تنفيذ اتفاقيات مينسك على مدار 8 سنوات.