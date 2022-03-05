القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني.. يمكنك مشاهدتها مجانا

في مباراة تصحيح الأوضاع، والحفاظ على فرص التأهل بعد بداية غير موفقة ومحبطة تماما لجمهور الأحمر، يلتقي فريق الأهلي، مع نظيره فريق المريخ السوداني، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت، في مباراة يترقبها جمهور الكرة المصرية والسودانية والإفريقية.

ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز في هذه المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف على ستاد السلام، ليعوض الخسارة الماضية على أرضه ووسط جمهوره، أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وقبله تعادل مع الهلال السوداني.

وينتظر العديد من الأشخاص، مشاهدة لقاء اليوم، لذا تستعرض «الوطن» فيما يلي، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني، وفق ما جرى الإعلان عنه.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ

هناك قناة مجانية مفتوحة يمكن مشاهدة مباراة الأهلي من خلالها، إذ أعلنت قناة On Time Sports، إذاعة مباراة الأهلي والمريخ السوداني، على البث الأرضي الخاص بها، وعلى الراغبين في مشاهدة اللقاء الهام والمرتقب، استخدام «الإريال» من أجل الحصول على بث المباراة.

ودائما ما تذيع قنوات beIN SPORTS، العديد من المباريات، فهي صاحبة حقوق البث الفضائي لدوري أبطال إفريقيا:

تردد beIN SPORTS على القمر الصناعي المصري «نايل سات»

- تردد 11548 أفقي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة beIN SPORTS على القمر الصناعي «سهيل سات»

تردد 11566 عمودي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على «يوتل سات»

تردد 11054.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مبارة الأهلى والمريخ

وتم تأجيل المباراة بين الأهلي والمريخ حيث كان مقرر لها أن تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لكنها تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وحصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية.