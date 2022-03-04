موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني غدا السبت والقنوات الناقلة

يستعد جماهير النادي الأهلي لمشاهدة مباراة القلعة الحمراء مع المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة المؤجلة بين الفريقين بسبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، إذ ستقام على ملعب الأهلي We السلام.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني، يوم غدا السبت، الموافق 5 مارس 2022، على ملعب الأهلي We السلام، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

ومن المقرر أن تنقل قناة On Time Sports مباراة الأهلي والمريخ السوداني، غدا السبت، من خلال استخدام الأريال وذلك ضمن حقوق البث الأرضي داخل مصر، وفق قوانين الفيفا، إذ يحق أن تبث أي مباراة دولية، تقام داخل مصر على القنوات الأرضية.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعد خسارته أما صن داونز بهدف مقابل لا شيء السبت الماضي، وتعادله مع فريق الهلال، ويسعى نادي القلعة الحمراء للفوز بنقاط المباراة كاملة للحفاظ على فرصته في التأهل للدور القادم من البطولة للفوز باللقب للمرة الثالثة.

قائمة مباراة النادي الأهلي والمريخ السوداني

وضمت قائمة النادي الأهلي، وفق موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، والتي دخلت معسكرًا مغلقًا استعدادا للمواجهة، علي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر، ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد.