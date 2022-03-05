ريهام عبد الحكيم تتألق في معبد حتحور بمهرجان دندرة للغناء «صور»

تألقت الفنانة ريهام عبد الحكيم، في ثان ليالي مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذى استضافه معبد حتحور، وسط 5 آلاف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، من أبناء قنا والمحافظات المجاورة، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

ريهام عبد الحكيم تشدو رفقة المايسترو مصطفى حلمي

صعدت ريهام عبد الحكيم، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وشدت بباقة مختارة من مؤلفات الموسيقى العربية، التي تفاعل معها الحضور، كان منها «أما براوة، زي العسل، غنى لى شوي شوي، التوبة، أنت عمري»، ومن أعمالها الخاصة «فيها حاجة حلوة».

سبق ريهام في الغناء، نجما الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغني، بفاصل تضمن مجموعة من غنائيات زمن الفن الجميل، منها «كعب الغزال، عدوية، بهية، بيت العز، بيقولولي توبي، تمر حنة وعيون القلب».

ختام المهرجان مع الفنان طارق طرقان

يُذكر أن برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، يجمع أشكال إبداعية متنوعة، وتضم 3 حفلات، أحيا أولها أمير الغناء العربي هاني شاكر، وحفل اليوم أحياه كل من ريهام عبد الحكيم- ياسر سليمان- إيمان عبد الغني، طارق العربي.

كان الفنان هاني شاكر، افتتح المهرجان بتقديم نخبة من أهم وأشهر أغنياته، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وقدم أغنيات تراثية، منها «مساء النور والهنا» للفنانة وردة الجزائرية، «جانا الهوى» للفنان عبد الحليم حافظ، رفقة الفرقة الموسيقية مع المايسترو مصطفى حلمي.