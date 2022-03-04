هاني شاكر يبهر جمهور قنا في حفل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى «صور»

أحيا الفنان الكبير هاني شاكر حفلا غنائيا كبيرا في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء والذي أقيم في محافظة قنا على مسرح معبد حتحور.

وحضر الحفل كل من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، والإعلامي الكبير فهمي عمر وممثلو الأزهر والكنيسة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة مع 7000 مشاهد من أبناء قنا والمحافظات المجاورة مثلوا البطل الحقيقي لمشهد حفل الافتتاح.

رجال الدولة المصرية في حفل افتتاح مهرجان دندرة

مصطفى حلمي يقود أوركسترا حفل هاني شاكر

قدم شاكر خلال الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي باقة متنوعة من أعماله الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها كما رفعوا علم مصر، كان منها: «بلدي، بحبك أنا، لو روحت بعيد ، لو سمحتوا، يا ريتني، نسيانك صعب أكيد، كده بردو يا قمر، مشتريكي، علي الضحكاية، لسه بتسألي»، ومن أعمال الموسيقى العربية: «مسا النور والهنا» و«جانا الهوى».

بدأ حفل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقي والغناء، بمشاهدة عرض التحطيب لفرقة قنا للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، في ساحة المعبد، واستقبال الضيوف، ثم الانتقال إلى مسرح المعبد، كما قدم الحفل الإعلامي حسين حسني.

كانت الدورة الثانية من مهرجان دندرة مقرر لها أن تقام العام الماضي ولكن بسبب جائحة كورونا تأجلت لعامين لتقام هذا العام بحضور كلا من هاني شاكر وريهام عبدالحكيم وإيمان عبد الغني والفنان السوري طارق العربي طرقان.