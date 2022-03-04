مهرجان «دندرة» يجسّد أحد مسارات الدولة لتنمية الصعيد

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن «مهرجان دندرة الثانى للموسيقى والغناء مشروع جاد يجسّد أحد مسارات الدولة للاهتمام بالصعيد وتحقيق العدالة الثقافية بنقل الفنون الجادة والهادفة إلى الجنوب باعتبار القوى الناعمة أداة فاعلة لتطوير المجتمع وتنمية الوعى». وأضافت «إيناس»، خلال إطلاقها أمس ، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، بمشاركة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن الدورة الثانية منه تأتى كنموذج للتعاون بين مؤسسات الوطن، حيث تشاركت الوزارتان والمحافظة لإيقاد شعلة للتنوير على قطعة من أرض مصر، ظلت على مر التاريخ موطناً لرموز وأعلام نجحوا فى إثراء مختلف مجالات الحياة.

وأكدت الوزيرة أن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التى تحتضنها المواقع التاريخية تجسّد فكرة السياحة الثقافية والفنية، وتُبرز وجهاً مختلفاً للحضارة المصرية الخالدة التى شيّدها المصريون القدماء منذ آلاف السنين، وما زالت تبهر شعوب الأرض بعظمتها وتنوعها، حيث ضمت مفرداتها ألواناً إبداعية ملهمة تكونت من العلوم والعمارة والفنون والثقافة، لتعبّر عن طبيعة الهوية المصرية المتميزة، وتعطى السبق لأبنائها على مر الأزمان، وتثبت أن الإبداع مفتاح الحياة وسر التطور والتقدم، موضحة أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد المواقع التاريخية والأثرية مجموعة من الفعاليات الإبداعية المتنوعة.

وهنأ «العنانى» شعب محافظة قنا بالعيد القومى، مشيداً بالتعاون البنّاء والمثمر مع وزارة الثقافة والمحافظة، والذى نجح فى استعادة واستئناف الملتقيات الثقافية والفنية المتميزة، مشيداً بإقامة المهرجان وما يتسم به من عبقرية المكان بساحة معبد حتحور، معرباً عن ثقته فى تأثير هذه الفعاليات إيجابياً فى مكانة ووضع المحافظة سياحياً، مؤكداً أن الأنشطة فى المواقع الأثرية، خاصة فى الصعيد، تُبرز الوجه الحضارى لمصر وتراثها العريق.